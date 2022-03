43-årig sigtet for rufferi

Det samlede omfang af rufferiet efterforskes, og politiet har dagen igennem foretaget ransagninger på adresserne.

Theis T. Thystrup er meget tilfreds med det foreløbige resultat.

- Bagmændene tjener penge på, at andre modtager betaling for seksuelle ydelser, hvilket vi på ingen måde kan acceptere, siger den fungerende politikommissær.

Politiet forventer også at fremstille en thailandsk kvinde med tilknytning til en adresse i Bording i grundlovsforhør i Herning i løbet af dagen i morgen med henblik på at skulle udvises af landet. Hun er sigtet for at have opholdt sig og arbejdet i landet uden tilladelse.

Den koordinerede aktion blev foruden assistance fra Nordjyllands- og Sydøstjyllands Politi foretaget i samarbejde med Skat. Yderligere to kvinder blev anholdt i Vejle, sigtet for ulovligt arbejde.