Skolelukninger: Forældre nægter at opgive håbet

Forældrene i Hylke og Bjedstrup vil kæmpe til det sidste for at bevare deres lokale skoler Video: TV 2 Østjylland

Tirsdag aften er der indkaldt til stormøde i Bjedstrup, hvor et omfattende forslag fra Undervisnings- og Børneudvalget i kommunen skal drøftes.

Noget af de mest opsigtsvækkende i forslaget, der rummer 11 punkter, er skolelukninger i Hylke og Bjedstrup.

Tirsdag er gruppen af forældre, der kæmper for at holde Hylke Skole i live, stadig rystede over nyheden.

- Vi føler lidt, at gulvtæppet er revet væk under os. Vi synes, at kommunen indtil nu har bakket op om vores landsbysamfund – og brugt det som det gode eksempel mellem borgere og kommune, siger Rebecca Christensen, der står bag gruppen Bevar Hylke Skole.

Læs også Ny skolestruktur i Skanderborg: To skoler får dødsstødet

Hun er desuden selv mor til en elev i 0. klasse på Hylke skole, der blot er fem år gammel. Skolen er bygget ved hjælp af tusindvis af frivillige timer fra lokale borgere.

- Det er en velfungerende skole og vi er glade for det, vi har herude, siger Rebecca Christensen.

I Bjedstrup advarer de lokale om en landsby under afvikling

I udvalgets forslag til en ny skolestruktur lægger de op til, at der kan etableres friskoler i Hylke og Bjedstrup. Men det er ikke en løsning, man har tænkt sig at kigge på endnu.

- Den er ikke lukket, men vi vil kæmpe for, at vi kan fortsætte under kommunalt regi. Vi er ikke færdige med at kæmpe, siger Rebecca Christensen.

Flertal vakler

Mandag var syv ud otte partier i byrådet enige om forslaget, men opbakningen begyndte hurtigt at vakle. Dansk Folkeparti og Venstre kræver allerede nu ændringer, hvis de skal stemme for, når forslaget skal til afstemning i byrådssalen.

Læs også Corona gav skole en god ide - nu fortsætter de

Mandag forklarede formanden for Undervisnings- og Børneudvalget, at skolelukningerne er et resultat af svære forhandlinger mellem de otte partier i byrådet.

- Forliget bærer præg af det muliges kunst. Syv ud af otte partier har kunnet mødes om aftalen, og nogle vil synes, at vi er landet et godt sted, og nogle vil ikke, men lande den, det skulle vi, siger udvalgsformand Trine Frengler.

02:15 Mandag landede udvalgets 11 forslag til en ny skolestruktur. Det vakte stærke følelser i de lokale samfund Video: TV 2 Østjylland Luk video

Men politikerne får ikke lov til at stemme aftalen igennem uden højlydte protester fra de to byer.

Tirsdag aften klokken 19.30 er der indkaldt til stormøde i Bjedstrup. Onsdag morgen har 'Bevar Bjedstrup Skole' indkaldt til demonstration i byen.

- Vi opfordrer alle til at deltage i stormødet, for det er enormt vigtigt, at alle får de samme oplysninger, og at vi står sammen lige nu, uanset hvor uretfærdigt, vi føler, indstillingen er, lyder det i invitationen til stormødet tirsdag aften.