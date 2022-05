Slut med Breezere og Mokaï: Østjyske skoleelever holdt sober sidste skoledag

I hvert fald for folkeskoleeleverne i Silkeborg og Aarhus.

- Vi vil gerne vise de unge, at man faktisk godt kan holde en fest uden alkohol impliceret, siger Niels Folke, der er pædagogisk leder på Hvinningdalskolen i Silkeborg.

Det kræver den rette indstilling

I stedet var det fællesskab, hyggelige aktiviteter og god musik, der var omdrejningspunktet i Lunden i Silkeborg torsdag.

Og selvom man skulle tro, at det ville vække frustration blandt de unge, så tog de det med oprejst pande.

- Personligt synes jeg ikke, at man behøver at drikke for, at det er sjovt. Vi kan jo stadig have det hyggeligt, hvis vi har den rigtige indstilling til det, siger Michelle Lund Aidam, der er afgangselev fra Hvinningdalskolen.