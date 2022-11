Silkeborg misser europæisk avancement

Silkeborg leverede et sandt chanceorgie mod Anderlecht, men midtjyderne er alligevel færdige i Europa.

På hjemmebane tabte det danske hold med 0-2 til de belgiske gæster, der scorede det sidste mål i overtiden.

Trods en mand i undertal i 65 minutter dominerede Silkeborg hele anden halvleg, og værterne skabte de målchancer, der kunne have sikret uafgjort og en plads i 16.-delsfinalerne.

Anderlecht bragte sig foran ved Lior Refaelov efter 20 minutter, og da Anders Klynge fem minutter senere blev udvist for at hindre en belgisk friløber, begyndte det at se sort ud for Silkeborg.

Stormløb mod belgiernes mål

De belgiske gæster havde før pausen mulighed for at udbygge føringen, og de gik måske til pause i den tro, at sejren var hjemme.

Det var den dog på ingen måde, og anden halvleg tegnede sig som et langt stormløb mod Anderlecht-målet

De små 7000 tilskuere på Jysk Park sad flere gange på det yderste af sædekanterne, når skuddene blev løsnet mod det belgiske mål. Men jublen kunne de ikke slippe fri.

Især Kasper Kusk kom til nogle gode skudmuligheder, men enten gik de snert forbi mål, hvis ikke Hendrik Van Crombrugge i Anderlecht-målet fik en fingernegl på.

2-0 i overtiden

Også Stefan Thordarson kunne have scoret det vigtige 1-1-mål, men fra kort afstand tordnede han bolden lige ind på målmanden.

Tre minutter før tid var det indskiftede Søren Tengsteds tur, men igen kom den belgiske keeper i vejen.

I overtiden var kræfterne brugt op, og Benito Raman cementerede Anderlechts sejre, da han scorede til 2-0.