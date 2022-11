Europæisk eventyr giver Randers rekordregnskab

Pengekassen bugnede i Randers FC efter afslutningen af 2021/22-sæsonen.

Torsdag aften oplyser superligaklubben, at selskabet bag Randers FC, Randers FC Holding A/S, kom ud af sidste sæson med et historisk godt resultat. 35,5 millioner i overskud før skat står der på bundlinjen i årsregnskabet.

De flotte tal kommer, efter at Randers endte som nummer seks i Superligaen. Derudover nød klubben succes i europæisk fodbold, hvor man nåede frem til knockoutrunderne i Conference League.