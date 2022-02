Randers tabte også i anden omgang til Leicester

Randers' drøm om et mirakel blev punkteret af Barnes, da han blev spillet helt fri i venstre side i kampens andet minut. Han udnyttede pladsen, løb mod mål og scorede sikkert.

Kronjyderne var tæt på at udligne lige efter, men en flot redning af en fremadstormende Schmeichel holdt bolden ude, inden de to hold havde noget svært ved at skabe muligheder i en duelpræget kamp med masser af tekniske fejl.