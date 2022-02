Video: Opstemte fodboldfans er klar til årets kamp

Der er godt gang i Randers midtby sidst på eftermiddagen torsdag, hvor fans af fodboldklubberne Randers FC og Leicester City FC bevæger sig mod stadion til aftenens returopgør i Conference League.

I løbet af eftermiddagen har de to klubbers fans varmet op på hver deres pub, og at dømme efter billederne er de klar til kampen, der fløjtes i gang klokken 18.45.

De to klubbers march gennem byen er koordineret med politiet, der har delt t billede af ruterne for de to hold.