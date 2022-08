Silkeborg skuffer mod finner og misser Europa League

Midtjyderne vil i Conference League være fjerdeseedet i lodtrækningen, der starter fredag klokken 14.30. Her er klubben eneste danske islæt.

FC København og FC Midtjylland deltager således i henholdsvis Champions League og Europa League i efteråret.

Målmand fanget ude af målet

Silkeborg var dominerende gennem hele kampen, men holdet havde svært ved at finde den afgørende aflevering og åbne for gæsternes forsvar, der stod langt tilbage.

Selv om hjemmeholdet forsøgte at spille rundt om gæsterne i højt tempo, så lykkedes det for ofte holdet fra Helsinki at tage tempoet ud af kampen ved at bruge lang tid på alle dødbolde.

Stolpen stod i vejen for Silkeborgs kantspiller Sebastian Jørgensen, da han efter 23 minutter forsøgte at placere bolden fladt i fjerneste hjørne.

Angriberen Malik Abubakari kunne ganske ufortjent bringe gæsterne foran med 1-0 fem minutter før pausen, da Silkeborgs målmand Nicolai Larsen blev fanget langt ude af målet på en kontra.