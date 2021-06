Politiker vil forbyde store både i søer

Salget af store både er steget markant under coronapandemien, og samtidig har lokalbefolkningen i Silkeborg fået øjnene ekstra op for friluftsliv. Det har skabt en tendens til stærkt befærdede søer i kommunen.

Rune Kristensen, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Silkeborg Kommune, mener, at det er de er store motorbåde, der har skylden for den store trængsel.

- Bådstørrelserne over det senere årti bliver større, og de får væsentlig flere hestekræfter, siger Rune Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.