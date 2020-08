Politiet efter patrulje til vands: - Vi har pænt mange sager

I løbet af lørdagen har Midt- og Vestjyllands Politi sammen med Hjemmeværnet og Silkeborg Kommune været på patrulje på Silkeborgsøerne. Og det varme vejr fik folk ud til vandet.

- Der er rigtig mange mennesker og både kajakker, kanoer, både og paddleboards, siger Carsten Brøgger, der er politiassistent hos Midt- og Vestjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Patruljen har haft særligt fokus på hastighed, veste, registrering, certifikater, forsikring og spiritus. Og noget tyder på, at der har været en del at lave for politiet.

- Jeg synes, vi har haft pænt mange sager. Og det er meget forskellige type sager, siger politiassistent Carsten Brøgger til TV2 ØSTJYLLAND.

Han oplyser, at de i alt har haft fire hastighedssager, to sager med manglende bådnummer, to sager om manglende ansvarsforsikring, én sag hvor en båd har trukket en badering efter sig og fire sager om manglende redningsveste - hvoraf den ene båd manglede ni redningsveste.

- Jeg synes generelt, at sagerne med redningsvestene er træls, for der burde vi ikke have nogen som helst, siger Carsten Brøgger og tilføjer:

- Det er forstemmende, fordi hvis der nu sker noget, så har de ikke noget, der kan holde dem ovenvande. Desværre ser vi også mange tilfælde, hvor vestene er på båden, men hvor de er lagt langt væk, siger politiassistent Carsten Brøgger og uddyber, at de ikke kan få en bøde for det, da loven siger, at man blot skal have redningsveste med ombord.

Efter lørdagens sager opfordrer politiassistenten særligt til, at borgerne husker at have redningsveste med til alle ombord - men aller bedst; at folk også tager vestene på.

Politiet oplyser, at de i løbet af dagen har tjekket over 100 både og deres bådnummer, og at de fysisk har stoppet 45 både til tjek.