'Pas på jeres børn' advarer bekymret mor efter 7-årigs fund af sprøjter

Det er disse to sprøjter, som Dragana Nikolic Borghus' syvårige søn fandt under en badetur i Silkeborg. Foto: Dragana Nikolic Borghus

Det er sommer, vejret er igen blevet varmt, og derfor strømmer mange ud i naturen.

Det gjorde Dragana Nikolic Borghus fra Silkeborg også i går, fredag, sammen med blandt andet sine børn. De var taget på badetur til Østre Søbad ved Almindsø i Silkeborg, men badeturen sluttede med en overraskelse.

- På vej mod bilen gik børnene foran mig med bare tæer. Så stoppede min søn op og sagde; 'ej, se mor', fordi han fandt to brugte sprøjter, som han var på vej til at røre ved, forklarer Dragana Nikolic Borghus.

Børnene snakkede om det resten af dagen. De var faktisk ret chokerede over, at nogen kan finde på at efterlade sådan noget i naturen, hvor man bader og går uden sko. Dragana Nikolic Borghus, Silkeborg

Hun nåede at stoppe sin syvårige søn, før han fik rørt ved sprøjterne, men hun stod tilbage med 'et chok'. Derfor gik hun til tasterne i en lokal facebookgruppe for at advare andre om at passe på deres børn.

- Jeg tænkte, jeg hellere måtte lave et opslag, for selvom mine unger heldigvis ikke kom til skade, så kunne andre komme til skade, siger hun.

Efter fundet ringede Dragana Nikolic Borghus til politiet for at høre, hvordan hun skulle forholde sig. Hun fik at vide, at hun skulle smide sprøjterne i skraldespanden, så hun fandt en indkøbspose og smed dem efterfølgende ud.

Mit opråb går på, at vi skal huske at passe på hinanden. Dragana Nikolic Borghus, Silkeborg

Selvom hun ikke ved, hvad sprøjterne har været brugt til, så var den største frygt, at børnene kom til skade på dem, og at de kunne risikere at overføre sygdomme.

- Det var godt, at min søn ikke nåede at tage det i hånden, siger hun og tilføjer:

- Mit opråb går på, at vi skal huske at passe på hinanden. Men jeg håber også, at folk, der generelt kan finde på sådan noget, læser opslaget, siger hun.

'Pas på jeres børn' lyder Dragana Nikolic Borghus' opråb i en lokal facebookgruppe, efter hendes syvårige søn fandt disse to sprøjter under en badetur i Silkeborg. Foto: Dragana Nikolic Borghus