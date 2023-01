Pernille delte det mest personlige - så strømmede det ind med kærlighed

Men noget af det, der har rørt Pernille allermest, er de historier, andre kvinder og mænd har delt med hende.

Mange har aldrig talt om deres tab

I dokumentaren fortæller Pernille og Alexander, hvordan de inden for få år mistede sønnen Arthur i uge 27, Noah i uge 17 og så Pedro i uge 22. De vil blandt andet sætte fokus på den sorg, der følger med tabet af et barn, og budskabet om, at det ikke kan ties ihjel.

Parrets historie har også fået andre til at dele deres tab. Både dem, der selv har mistet, og pårørende har taget kontakt til Pernille for at fortælle, hvad de har gennemgået.