Ordblinde Brage kæmper med skolen - har nu fundet sit kald

Han har lavet linjen med håb om, at det kan være med til at skabe en større interesse for erhvervsfagene.

- Det kan være med til at give eleverne en forståelse for, at der også er noget andet end at være god til historie og digte, fortæller han.

Og i sidste ende kan det betyde, at eleverne får øjnene op for, at det er en vej, de vil gå.

Langt fra politisk målsætning

De sidste fire år har kun lidt over 20 procent af de studerende i Region Midtjylland søgt ind på en erhvervsuddannelse.

Det er langt fra den målsætning, som politikerne havde for 2020. Her var ønsket, at det skulle være minimum 25 procent. I 2025 er målet 30 procent.

I Østjylland opfylder syv ud af ti kommuner hverken det gamle eller det kommende mål.