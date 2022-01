Minister har indkaldt til møde om fyringer på grund af senfølger

- Jeg mener, at det er noget, der skal oprettes en fond for at understøtte, skabes en lov for at skabe rammer for, sagde Ole Thomsen onsdag.



Også Melissa Laumann, der blev fyret fra sit job som sygeplejerske i marts 2021 grundet for meget fravær med hendes corona-senfølger, har bragt en fond op som en løsning.

- Eventuelt sætte en fond i gang. Få indsamlet nogle midler, så dem der lider af voldsomme senfølger og ikke kan komme tilbage på arbejdspladsen kan få hjælp til at komme i gang, sagde Melissa Laumann torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.