Sygeplejersker kæmper med alvorlige corona-senfølger: - Vi bliver svigtet

Men også Anna opdagede, at der var noget galt, da hun skulle tilbage på arbejde.

- Jeg kunne mærke, at jeg ikke var mig selv. Jeg var følsom over for lyd og lys, og jeg fik kvalme, hvis der skete for meget. Jeg havde svært ved at kigge på skærme, fokusere og huske. Og jeg havde svært ved at multitaske, det kunne jeg slet ikke, siger Anna Nygaard Drivsholm til TV2 ØSTJYLLAND.



Anna valgte at knokle videre i håbet om, at det ville gå over. Men især trætheden var voldsom, hvor hun ofte sov 12-14 timer i døgnet.