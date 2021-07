Mangler 60 ferieafløsere: Ældre risikerer at undvære bad og rengøring

Gitte Willumsen mener tværtimod, at kommunen har gjort alt, hvad den kunne for at tiltrække tilstrækkeligt med vikarer og ferieafløsere.



- Vi har kontaktet Falck, som står for testcenterne i vores kommune, og sagt, når I ikke kan bruge de unge mennesker længere, så fortæl dem, at vi mangler medarbejdere, siger Gitte Willumsen (Kons.), formand for Sundheds- og Ældreudvalget i Silkeborg Kommune.

Derudover fortæller hun, at de har været på sygeplejerskolen, social- og sundhedsskolen.

- Jeg synes, vi har været meget offensive for at prøve at rekruttere, men det er desværre ikke lykkedes for os, siger Gitte Willumsen til TV2 ØSTJYLLAND.