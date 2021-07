Efter 451 dage har Mette og Morten fået deres penge tilbage

I forhold til om kunderne kan have tillid til Detur, svarer han følgende:

- Hvorfor skulle Detur ikke være troværdig? Der er virksomheder i branchen, som har ”ducked away" fra problemerne, og lavet tekniske foranstaltninger for at rejse sig næste dag, og efterlader gælden ubetalt. Det gjorde Detur ikke, vi stod over for vores problemer og gjorde det rigtige for vores kunder og partnere, skriver Tim Åström og forklarer, at det er pandemiens skyld, at det har taget så lang tid at udbetale pengene til kunderne.