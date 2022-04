Ledningsarbejde gik galt: Elektriske apparater futtede af på stribe

Knud Mogensen kontaktede derfor ledningsejeren N1 for at få erstatning, men de henviste ham til hans forsikringsselskab og indboforsikringen, som ganske rigtigt også bekræftede, at det var efter bogen, at de skulle dække den slags hændelser.

Der er bare et aber dabei, mener Knud Mogensen og flere andre i Kjellerup. Da Knud Mogensens ovn ikke var det ny, trækker forsikringsselskabet 80 procent fra nyprisen, når de skal beregne erstatningen. Her er det blevet vurderet, at han kan få en tilsvarende for 1200.

Når selvrisikoen på 1000 kroner så er fratrukket, står Knud Mogensen i det konkrete tilfælde tilbage med 200 kroner til en ny indbygningsovn.