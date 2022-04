Forarget over "blackface": - Vi skal af med hyggeracisme

Indehaver af Nyt Syn Brilleriet i Hammel, Lise Reese, er forundret over kritikken.

- Det eneste formål var at få samlet nogle briller ind til Senegal. Vi er gået all in på at ligne. Men hvis vi har fornærmet nogen, så skal jeg beklage dybt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Lise Reese ærgrer sig over, at der kommer fokus på den del af aftenen. Hun oplevede ikke selv i torsdags, at nogen blev forarget over hendes malede ansigt.

- Der var ikke en eneste, som var negativ. Der kom mange ind, og vi tog en snak med flere børn om, hvad det drejede sig om. Nemlig om mennesker i Senegal, som ikke kan se. Dem vil vi gerne hjælpe ved at sende briller til dem. Forældrene blev glade for, at vi tog den snak, siger hun.

Har ikke haft øje for det

Lise Reese er ked af, at det kommer til at dreje sig om hendes ansigt. Det var ikke noget, hun på forhånd havde forventet.

- Jeg har bare ikke haft øje for, at jeg kunne være med til at krænke nogen eller nogens opfattelse af det. Det er milevidt fra, hvad jeg står for. Jeg føler lidt, at man går efter manden i stedet for bolden, og at man glemmer hensigten og formålet, forklarer hun og gentager endnu engang, at hvis nogen føler sig krænket, så undskylder hun.

Det lokale feel good-medie byensnyt.dk havde på sin hjemmeside bragt et video-interview med Lise Reese, hvor hun var i udklædningen. Den video er siden blevet taget ned.