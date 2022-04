18 personer anholdt i stor narkoaktion

Tidligere i dag har politiet været talstærkt til stede ved en landejendom på Djursland.

Her var tale om et led i en omfattende politiaktion, hvor National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) slog til ved Kolind, på Fyn og i Spanien.

Der blev beslaglagt cirka et ton hash og en mindre mængde hård narkotika, ligesom der blev beslaglagt værdier svarende til cirka seks millioner kroner.