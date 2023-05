Henrik sprang ud i eventyret: Nu springer Sussi med

Selvom Henrik Træholt har truffet en beslutning, de færreste gør, så har han absolut ikke fortrudt. For seks måneder siden solgte han sit hus og sine biler i Silkeborg for at sætte kursen mod Spanien og en ny tilværelse væk fra vante rammer. Nu har han startet et nyt liv langt væk hjemmefra og med en autocamper som sin faste følgesvend. - Jeg er stadig vildt glad for min beslutning. Mit helbred har det meget bedre, jeg har tabt mig 10 kilo og jeg møder nye mennesker hver dag, siger Henrik Træholt. På bare en måned er antallet af følgere på hans Youtube-kanal fordoblet, og flere tusinde følger med i autocampereventyret hver eneste uge. Inden længe får Henrik Træholt selskab, når hans kæreste, Sussi Bomholt Larsen, rykker teltpælene op og flytter ind i autocamperen i Spanien.

Sussi Bomholt Larsen har besøgt Henrik Træholt to gange i Spanien, men nu er savnet for stort til, at hun vil blive boede i Danmark, fortæller hun. Foto: Privatfoto

Et helt nyt menneske Før Henrik Træholt lagde livet om, var han ofte så udkørt efter ugens arbejde, at han brugte sine weekender derhjemme på sofaen. Aftaler med venner blev ofte aflyst, fordi han ikke havde overskuddet. Men i dag er sagen en anden. - Jeg fyldte 50 år for nylig, og jeg troede, at jeg skulle holde fødselsdag alene. Men jeg endte med at holde fødselsdag med 11 nye venner. Da Sussi hørte det, kunne hun slet ikke forstå det, fordi jeg plejer at være meget introvert, siger Henrik Træholt. For en måned siden fortalte vi her på TV2 Østjylland første gang om Henrik Træholt og hans beslutning om at sælge alt i jagten på drømmelivet i Spanien.

Henrik Træholt har siden november 2022 boet i autocamperen. Foto: Privatfoto

Lige siden er det væltet ind med beskeder fra folk, der følger med i hans nye liv på YouTube. - Der er flere danskere, som har sommerhus her i Spanien, som har skrevet og inviteret mig på tapas. Jeg kender dem overhovedet ikke, men de føler de kender mig, fordi de har set mine videoer, siger Henrik Træholt. Arbejdet slukkede for spontaniteten Snart kommer endnu et dansk par til Spanien, som har skrevet og spurgt om Henrik Træholt vil mødes med dem. - Jeg ville aldrig have mødtes med dem, da jeg levede mit travle liv hjemme i Danmark. Jeg har altid haft lyst til spontanitet, men arbejdet tog så meget af mig, så det nemmeste var at vælge at slappe af, inden jeg skulle arbejde igen, siger Henrik Træholt.

Sussi Bomholt Larsen arbejder til daglig som støttepædagog i Silkeborg. Foto: Privatfoto

Da Henrik Træholt kørte afsted og indstillede GPS'en mod syd, blev hans kæreste Sussi Bomholt Larsen hjemme i Silkeborg, men nu har eventyrlysten smittet hele vejen hjem til Danmark.

Fra pædagog til youtuber Henrik Træholts kæreste, Sussi Bomholt Larsen, har taget orlov fra sit arbejde som støttepædagog, og om fire uger skal den helt store kuffert pakkes, når hun flytter ind i autocamperen i Spanien. Her skal parret nyde hinanden og hjælpes ad med Youtube-kanalen 'Henriks Vanlife', som de håber, at kunne leve af på et tidspunkt. - Jeg glæder mig helt vildt, og jeg kan næsten ikke vente. Jeg tæller dagene til, jeg skal afsted, siger Sussi Bomholt Larsen.

Sussi Bomholt Larsen flyver til spanien d. 26. juni. Foto: Privatfoto

Modsætninger mødes Beslutningen om at forfølge eventyret og kærligheden har Sussi Bomholt Larsen overvejet nøje, hvorimod Henrik Træholt sprang hovedkulds ud i det sidste år. Før hun mødte kæresten, havde hun kun været på autocamperferie tilbage i 1993.

- Jeg sælger ikke alt, hvad jeg ejer, som Henrik. Jeg starter med at give det et år, hvor jeg ved, at jeg kan vende hjem. Men hvis det virkelig viser sig, at det er det, vi skal, så tager jeg hjem om et år og sælger mit hus, siger Sussi Bomholt Larsen. De to forskellige tilgange, som kæresteparret har, er meget sigende for dem som personer, fortæller Sussi Bomholt Larsen. - Henrik kører altid bare derud af med 120 kilometer i timen, og så kommer jeg lidt bagefter, men han har fået sparket til min eventyrlyst, siger Sussi Bomholt Larsen.

Både Sussi Bomholt Larsen og Henrik Træholt sætter stor pris på god mad og ture i naturen. Foto: Privatfoto