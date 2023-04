Henrik har solgt alt for at jagte drømmen om det gode liv

Henrik Træholt nyder en kop kaffe i den spæde morgensol. Udsigten er en blomstrende olivenlund i Spanien, og planen for i dag er, at se hvad dagen bringer. En stor kontrast til hvordan hans liv så ud for bare få år siden.

- Lægerne sagde, at de fleste med min sygdom døde indenfor fem år. Det fik mig til at indse, at jeg selv må tage ansvar for at få det bedste ud af livet, siger Henrik Træholt.

- Min kæreste rystede på hovedet af mig, og min datter blev ked af det, da jeg fortalte om min plan. Men i dag bakker de begge to op om, at jeg trak stikket, siger Henrik Træholt.

Satser alt på Youtube

Med et farvel til et liv i hamsterhjulet, kommer der ikke længere penge ind på Henrik Træholts konto. Derfor har Henrik Træholt fundet en ny måde at finansiere autocamper-livet.

- Jeg skal leve af min youtubekanal, Henriks Vanlife, og hvis det slår fejl, er jeg på røven. Lige nu løber det på ingen måder rundt. Jeg tjener omkring 70 kroner om måneden, så jeg har knap nok råd til en tapaspølse, siger Henrik Træholt.

Derfor mener han, at hvis man sidder med en autocamperdrøm i maven, skal man tænke sig godt om, før man kører mod syd.

- Man skal ikke gøre noget uovervejet. Jeg går fuldt ud ind for, at man skal gøre, hvad man vil. Men man skal have økonomien i orden først. Hvis alle gjorde, hvad jeg gør, så ville jeg jo ikke have et sted at holde min autocamper, siger Henrik Træholt.