Borgmester beder pårørende om hjælp: - Vi hænger i med det yderste af neglene

Coronavirus er jo formelt ikke længere samfundskritisk, men når I melder det her ud, kunne det jo godt lyde, som om den er det i jeres kommune.

- Jeg har valgt at gøre det her for at have en åbenhed og gennemsigtighed om, hvordan vi arbejder i Silkeborg Kommune, og hvilke problemer og muligheder vi har. Vi fortæller åbent og ærligt, at vi lige nu har nogle sektorer, som hænger fast med neglene for at varetage pleje på nogle områder, siger Helle Gade.

Silkeborg Kommune har endnu ikke klarhed over, hvor længe man vil få brug for hjælpen. Det afhænger i høj grad af, hvordan smittesituationen udvikler sig i kommunen.