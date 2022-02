Dyrkede sin coronahobby - nu åbner butikker på stribe

Men allerede inden David Milberg stod med nøglerne til tre surdejsbagerier midt i Aarhus, kunne han mærke en interesse for den levende dej.



Under første nedlukning brugte han en stor del af sin tid på at bage brød hjemme i lejligheden på Trøjborg. Der gik dog ikke længe, før flere fik færden af David Milbergs foretagende.

- Folk begyndte at sende bestillinger på brød til mig. Jeg kørte ud med omkring seks til otte brød hver dag. Der kunne jeg se, at der var en interesse for det, jeg lavede, siger han.

Stor interesse for mel- og vandblandingen

Interessen har kun vokset sig større med tiden, og da han ikke længere kunne bage nok hjemmefra lejligheden, tog han en chance.

Mens mange butikker landet over lukkede ned, åbnede David Milberg op for sit surdejsunivers på J. M. Mørks Gade.

- Jeg fandt jo hurtigt ud af, at dem, der havde det bedst under coronanedlukningen, var bedemænd og bagere, siger David Milberg med et smil på læben.