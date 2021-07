Små bær og slagregn udfordrer jordbærsæsonen

Jordbærsæsonen er udfordret i år. Det oplever Mogens Mahler fra Permelille på Samsø, som har 13,5 hektar jordbærmarker.

- Vi er udfordret af for små bær og regnbyger, som slår det halvt i stykker, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Sidste år var et utroligt godt år for jordbærrene - og her høstede han over 200 tons. I år ser det knap så godt ud. I bedste fald kommer de op på omkring 150 tons jordbær.

- Det er noget, som går lidt igen i hele landet. Det er det, jeg hører. Der er få, som klapper rigtigt i hænderne over den her sæson indtil nu, siger Mogens Mahler, som er en del af Samsø Bær, som er en sammenslutning af fire avlere fra Samsø.