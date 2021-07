Kran gav kæmpebrag: Nu sprænges der igen

Opfordrer folk til at holde sig væk

Kranen vil blive væltet og lagt ned på Verdo´s Kulplads. Forsyningsselskabet vil gerne opfordre folk til ikke at troppe op for at se sprængningen – da der også vil være spærret af og lukket for personer uden tilknytning eller et gyldigt ærinde.

- Vi vil gerne fraråde at folk møder op. Det vil ikke være muligt at komme i nærheden, da området vil være afspærret med en høj sikkerhedsafstand, siger Nils Gottlieb Johansen fra Verdo.

Det nordlige havnebassin vil være afspærret fra kl. 16 og frem til sprængningen er gennemført.