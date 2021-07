Kom igen: Sædbank tilbyder VR-briller til donorer

En dansk sædbank tager nye midler i brug for at få donorerne til at komme igen.

I mere end én forstand. For sædbanken Cryos International indfører VR-briller for at tiltrække nye donorer efter en mere tør corona-periode og for at løfte oplevelsen for deres sæddonorer.

- Det bliver mere livagtigt. Du får en helt anden oplevelse, siger Helle Sejersen Myrthue, CCO hos Cryos International til TV2 ØSTJYLLAND.