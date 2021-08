Hurtigfærge ramt af aflysninger - reservedele er på vej fra Tyskland

Ikke længe efter ringede en lettet færgedirektør dog tilbage med nyheden om, at fejlen var fundet, og at man derfor kan komme i gang med at reparere motoren hurtigere end forventet.

Det er tyske mekanikere, der er blevet hastet op til Samsø og som knokler for at få gang i færgen igen. Den nye reservedel vil fredag aften blive fragtet op fra Tyskland og over til Samsø med den sidste afgang med øens anden Jyllands-forbindelse, passagerfærgen Prinsesse Isabella.