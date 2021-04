Færgekollision: Én helt afgørende fejl forårsagede påsejling

Men havde kursen været rigtig, ville det heller ikke have været et problem ifølge færgedirektøren.

I siger, at I fremadrettet i endnu højere grad vil have fokus på at efteruddanne jeres kaptajner. Har rederiet også fejlet?

- Et eller andet sted har vi et ansvar. Det er kaptajnen, der styrer færgen, men vi har et ansvar for, at passagerene trygt kan rejse med os. Så vi skal bruge den her hændelse fremover, og de andre navigatører skal lære af det her, så det ikke sker igen. Så vi kan ikke fralægge os ansvaret og pege på kaptajnen, vi har altid ansvaret, siger Carsten Kruse, færgedirektør ved Samsø Rederi.

Ingen personer kom til skade ved påsejlingen, og det var kun metal- og malerarbejde, der skulle udføres på færgen bagerst.

Hurtigfærgen kan dermed indsættes d. 4. maj kl. 06.30 fra Samsø.