Efter mange henvendelser: Bløder op om kontroversiel regel

Utrolig arrogance

Per Flemming Laursen, som er medlem af grundejerforeningen Mårup Østerstrand Syd, har kæmpet for at gøre kommunen opmærksom på, at reglen om de 70 meter ikke går.

- Da affaldsregulativet kom sidste forår, var der mange fejl i det. Vi påpegede det i flere grundejerforeninger, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er ikke tilfreds med kommunens behandling af sagen.

- Når man laver nyt, som vedrører folks praktiske hverdag, så skal man også være ydmyg i forhold til samskabelse i stedet for bare at udsende regulativer uden at tale med borgerne. Det var dét, der skete her. Der var en utrolig arrogance i forhold til regulativet, siger Per Flemming Laursen.

Til gengæld er han nu glad og tilfreds, fordi kommunen har droppet reglen.



- Nu er der kommet lydhørhed. Den er kommet sent, men den er markant, siger han og understreger, at han anerkender, at kommunen nu har lyttet.