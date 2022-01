Karin kan ikke gå: Kommunen vil have hende til at slæbe skrald

Dermed kommer de borgere, som ikke opfylder kravene til en tilgængelig vej, i klemme. Det er Karin Rude et eksempel på, for hun bor længere end 70 meter nede ad en grusvej.

- Benene vil ikke som jeg vil. Det føles, som om de vender forkert. Det er svært for mig, og vi har ikke råd til at få etableret en vendeplads, lyder det fra Karin Rude.



Hos Karin Rude er der heller ingen vendeplads, og dermed kommer skraldebilen snart ikke længere forbi hendes hus. Hun skal derfor selv placere sit skrald ved nabohuset længere oppe ad vejen. Vil hun ikke det, skal hun selv sørge for at få lavet en vendeplads på vejen.

Hun håber, at Samsø Kommune vil genoverveje ordningen, for hvis den indføres, som den er nu, frygter hun, at hun ikke får afhentet skrald længere.

- Naboen vil da ikke have vores skrald stående. Det er den dummeste idé længe, siger Karin Rude.

Fortvivlet sommerhusejer



Men Karin Rude er ikke alene om at kritisere den nye ordning.

På Mårup Østerstrand har Søren Hvidtved Larsen sommerhus. Han bor ligesom Karin Rude nede ad en grusvej uden en vendeplads. Han skal efter de nye regler bringe sin skraldespand et godt stykke op ad vejen. Men han har et problem, for han er ikke på øen hver dag, så han frygter, at skraldet hober sig op, og at han ikke altid vil være i sommerhuset, den dag skraldet skal afhentes, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det virker gakket, og jeg tror, det er en fejl. Skraldet kommer til at stå midt på vejen. Naboen vil ikke have min skraldespand stående foran hans hus, så jeg skal stille den midt på vejen, siger Søren Hvidtved Larsen, der også fortæller, at der kan gå flere dage, inden han så kan flytte skraldespanden tilbage på plads.