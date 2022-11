Butik indfører søndagslukket under krise

Tirsdag og søndag er de to dage på ugen, der er mindst omsætning, mens søndagen også er en dyr dag lønmæssigt, og derfor tror brugsuddeleren, at der kan være en gevinst.



Sammenlignet med butikkens elregning fra sidste år er elregningen steget til det dobbelte i år. Og det har altså fået uddeleren til at give søndagslukningen et forsøg.

- Det handler også om nogle gange at turde gøre noget andet end, hvad andre gør, siger Nicolai Damsgaard.



Nervepirrende beslutning

Tiltaget vil dog først træde i kraft fra 1. januar, som dermed også bliver den første dag, butikken holder søndagslukket. Det er planen, at det kører til og med marts.

For der er selvfølgelig også en frygt forbundet med at lave sådan et tiltag som den eneste, indrømmer brugsuddeleren. Derfor tør han heller ikke risikere julehandlen.

Ifølge ham er mange andre bekymret for, at deres kunder i stedet finder et andet sted at handle. For eksempel i de tilfælde, hvor der ligger en konkurrent lige på den anden side af gaden, som dog ikke gør sig gældende her.

Og det spiller selvfølgelig også ind, når man skal tage sådan en beslutning, lyder det.

- Vi har vendt så mange situationer som muligt. Men jeg kan også godt mærke, at det er lidt nervepirrende at gå ud med det i medierne, for tænk sig, hvis det ikke er den rigtige vej at gå, siger han.



Ifølge brugsuddeleren vil mange øjne fra branchen være rettet mod dem, når tiltaget først træder i kraft.

Kunderne er positive

Indtil videre har Dagli'Brugsen i Mårup dog udelukkende oplevet opbakning fra lokalbefolkningen.

- Der er taget sindssygt godt imod det. Flere kunder har også påpeget, at søndag jo traditionelt er hviledagen, siger Nicolai Damsgaard.



Han understreger også, at butikkens økonomi er sund, og at tiltaget er forebyggende, så den netop bliver ved med at være det. Han ser det også som en fordel, der kan gøre et job i detailhandlen mere attraktivt for medarbejdere, som på den måde ved, at de har fri om søndagen.

Brugsuddeleren vil heller ikke afvise, at man til næste år kan finde på at udvide perioden i de de kolde måneder - hvis opbakningen vel at mærket er til det.

- Jeg er ikke bleg for at sige, hvis det er noget lort, men så prøvede vi det da af, siger Nicolai Damsgaard.

Brugsen har udover de kommende nye åbningstider også taget mange af de samme forholdsregler, som man har set flere steder i landet. Man har blandt andet sat lyssensorer op, slukket for nogle kølediske og dækket andre af for at holde på kulden.