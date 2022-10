Sødt tiltag skal hjælpe købmænd: - Vi var tvunget til at gøre noget

Få timer efter butikken har åbnet, har der allerede været flere positive reaktioner.



- Støtten fra de lokale er altafgørende. Det er hammervigtigt, at vi har opbakning i lokalsamfundet. Men vi kan lave alle de her tiltag, det vigtigste er stadig den daglige handel, siger Brian Mossalski Nielsen.

Et af flere tiltag

Købmanden i Øster Bjerregrav er langt fra den eneste, der er presset af de stigende elpriser. Mange steder har det fået dagligvarebutikkerne til at kæmpe for livet, bekræfter Christian Skipper, administrerende direktør i DH Media.

- Vi ved, at mange af vores medlemmer kæmper med høje elregninger – og samtidig ved vi at de lokale dagligvareforretninger er livsnerven i mange lokalsamfund, siger han i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne hjælpe vores medlemmer med denne event – og det er bestemt ikke det sidste tiltag fra vores side.

Hos købmanden i Øster Bjerregrav kommer slikkepindene ikke til at få dem gennem energikrisen, men Brian Mossalski Nielsen håber, at det søde tiltag både kan være med til at skabe opmærksom om problemet og samtidig bidrage til regningen.

Hvor længe kan du fortsætte, som tingene er nu?

- Det er et svært spørgsmål, men jeg giver ikke op. På et tidspunkt på man selvfølgelig overveje, hvor længe man kan blive ved med at have penge med på arbejde. Jeg sover fortsat godt om natten, men der skal ske noget. Hvis vi ser et halvt år frem i tiden på den her måde, så er sitationen anderledes, siger købmanden.



Slikkepindene er da også blot et af flere besparende tiltag, som købmanden har indført. På køb over 100 kroner bliver kunderne spurgt, om de vil betale et eltillæg på fire kroner, og Brian Mossalski Nielsen er ved at indhente tilbud på solceller.

Derudover har man som de fleste andre steder nedsat forbruget ved at fjerne åbne kølere og frysere, samt sætte sensorer op til belysning på lagrene.