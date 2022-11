Købmand tager af privat opsparing for at betale regningerne

Borgerne hjælper

Andre erhvervsdrivende har på grund af energikrisen pålagt kunderne et ekstra energigebyr per ekspedition. Men det har Naseer Ahmad ikke lyst til at gøre.

- Fordi alle er ramt jo. Hvis jeg får fem kroner mere fra en kunde, så får kunden også et mindre rådighedsbeløb. Til gengæld opfordrer vi kunderne til at handle mere her, siger han.

Naseer Ahmad fortæller, at borgerne i Virring har været gode til at støtte om op butikkens overlevelse, og at omsætningen er steget lidt, fordi flere kunder handler lidt større ind.