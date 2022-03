Asbest gravet ned på Samsø - kommunen har trukket sagen ud i årevis

- Næsten hvert forår roder de (naboejendommen) med noget der i skellet, der får jorden til at fyge. Det bekymrer mig, siger Svend Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Tømrervirksomhed smider affald

Det er tømrervirksomheden, Samsø Tømrer Team, der grænser op til Svend Larsens hus, som jævnligt har affald stående i området. Og altså også dem, mener Svend Larsen, som har begravet de asbestholdige tagplader.

- Tagpladerne har ligget i skellet længe, men en dag overværede jeg fra mit hus, at pladerne blev knust og nedgravet - også selvom jeg signalerede, at det ville jeg ikke have, siger Svend Larsen.

TV2 ØSTJYLLAND har søgt aktindsigt i sagen og er kommet i besiddelse af en undersøgelsesrapport fra Region Midtjylland, hvor det fremgår, at der i 2019 blev udført en forureningsundersøgelse på Besser Hovedgade 39 på Samsø på baggrund af, at der tidligere har været påvist forurening på ejendommen. I den forbindelse blev der blandt andet konstateret indhold af nedgravet affald indeholdende asbest, fremgår det.

Samsø Kommune: Ikke en miljøsag

Men Samsø Kommune mente ikke, at der var tale om en miljøsag, og i en mailkorrespondance, som TV2 ØSTJYLLAND har set, fremgår det, at Samsø Kommune ville lukke sagen med henvisning til, at den mente, det var lovligt at knuse tagplader og bruge dem til at nedgrave til opfyld.

Den vurdering er Region Midtjylland dog langt fra enig i, og regionen meddeler derfor Samsø Kommune i sommeren 2020, at den skal følge op på sagen med begrundelsen:

- Når tagplader med asbest knuses, er der risiko for frigivelse af asbestfibre, og affaldet kategoriseres som farligt affald iflg. vores vurdering, lød det fra Region Midtjylland i en mail sendt til Samsø Kommune.