Er du også træt af gylle-stanken? Landmand har bud på løsningen

De fleste kender det. Den første spæde sol på en forårsdag, en stille vind, og så kommer lugten af gylle snigende i det fjerne.

Men på Samsø har landmanden Henrik Øster et bud på at mindske lugten, som for alvor kan vende stemningen til en konfirmationsfest. I hvert fald forsøger han at reducere lugtgenerne med et produkt, som han tilsætter gyllen.

- Vi er omgivet af fritidshuse her, så jo mere jeg kan gøre for at mindske lugten, jo bedre, siger landmand Henrik Øster til TV2 ØSTJYLLAND.

Henrik Øster blev for otte år siden præsenteret for tilsætningsproduktet Active NS, som er opfundet af en 74-årig østjyde. At produktet kunne mindske lugten fra gylle, var Henrik Øster i starten lidt skeptisk overfor, men han fornemmer alligevel, at det gør en forskel.