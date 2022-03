Mulige ruter for Kattegatforbindelse chokerer: - Det værst tænkelige scenarie

Det fremgår af et notat, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i, over de foreløbige resultater fra forundersøgelsen af en fast forbindelse over Kattegat.

- Det var jo det værste scenarie, jeg kunne forestille mig, siger Marcel Meijer (S), borgmester i Samsø Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har sagt, at hvis det endelig skal være, så lad linjeføringen gå så sydligt som overhovedet muligt. Og det vælger man i det her notat at se fuldstændigt bort fra, hvor man lader linjeføringen gå tværs over øen, så den splitter vores ø fuldstændigt.