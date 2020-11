Kommune anbefaler medarbejdere: Sluk for smittestop-appen, når I er på arbejde

Det er frivilligt at downloade smittestop-appen, og formålet med appen er at give folk muligheden for at orientere personer, de har været i nærheden af, hvis de bliver smittet med ny coronavirus (COVID-19).

Vurderer fra gang til gang

I appen kan man ikke se, hvem den smittede er eller hvornår, man har været i kontakt med personen.

Hvad gør I så for at fange de smittede?

- Hvis man har symptomer, bliver man hjemme. Og hvis for eksempel en lærer bliver smittet og har været i bestemte klasser, laver vi en konkret og individuel vurdering, om en klasse skal sendes hjem. Det er hele tiden en individuel vurdering, hvor tæt folk har været på den smittede, siger Jan Kallestrup og tilføjer:

- Det er det de generelle retningslinjer går på, og det er nogle fine retningslinjer, som vi i et tæt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet gode til at håndtere.