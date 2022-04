Ukrainere på flugt giver flere indlagte på sygehusene - men direktøren tager det roligt

I Østjylland ender de fleste på Aarhus Universitetshospital, der blandt andet tager sig af kræftpatienter og borgere med eventuelle krigsskader. Foreløbigt er der tale om så få ukrainske patienter, at det ingen konsekvens har for andre, der er i behandling eller står på venteliste til operation. Og Region Midtjylland håber, at det kan forblive sådan, selvom der kommer flere flygtninge til.