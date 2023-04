Region Midtjylland opretter hotline til berørte patienter

Region Midtjylland har besluttet at oprette en hotline til de patienter, der er berørt af for lang ventetid for behandling af mave- og tarmkræft.

Det oplyser regionen fredag.

- Vi ved, at et kræftforløb kan være en utroligt svær tid, og at patienter tilknyttet afdelingen måske er bekymrede og har spørgsmål. Derfor har Aarhus Universitetshospital oprettet en hotline, som man kan kontakte, hvis man er tilknyttet hospitalet, berørt af sagen og har spørgsmål til eksempelvis ventetid eller rettigheder, skriver Region Midtjylland.

Sagen handler om, at en række patienter fra september sidste år og til marts i år kan have fået forkert rådgivning om muligheder for hurtigere behandling for deres mave- eller tarmkræft.

Konkret mener regionen, at de 40 patienter kan have fået at vide, at de ville miste deres planlagte operationstid, hvis hospitalet skulle undersøge hurtigere behandlingsmuligheder. Det kunne eksempelvis være, at man i stedet blev opereret i udlandet.



Alle berørte patienter er kontaktet

Man må imidlertid først slette en patients tid, hvis der rent faktisk kommer et konkret tilbud om at blive behandlet i udlandet, og derfor har Region Midtjylland rådet de pågældende 40 patienter til at søge erstatning hos Patienterstatningen. De er alle blevet kontaktet af regionen.



Man kan ringe til den nye hotline via receptionen på mave- og tarmkirurgisk afdeling på telefon 78 45 32 22.

Her kan man så bede om at blive ringet op af en læge eller sygeplejerske, der kan svare på spørgsmål og give råd og vejledning.