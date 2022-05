Region Midtjylland dropper førstehjælpere

Ordningen blev etableret i 2011, men har siden 2018 fungeret parallelt med TrygFondens hjerteløber-ordning. Og nu har det private tiltag altså overhalet indenom.

- 112-ordningen er en sms-ordning, der kun blev oprettet i udvalgte landsbyer i regionens mere tyndtbefolkede områder. Trygfondens Hjerteløberordning derimod dækker hele regionen og efterhånden også hele landet, skriver Præhospitalets lægefaglige direktør, Palle Juelsgaard, i en mail til TV2 ØSTJYLLAND.

- For at sikre maksimal tryghed valgte Region Midtjylland at fortsætte med at alarmere 112-førstehjælperne i en overgangsperiode, indtil Hjerteløberordningen havde tilstrækkelig dækning, står der videre.