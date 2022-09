Psykiatrien tilgodeses i regionsbudget

Psykiatrien i Region Midtjylland kan se frem til 42,8 millioner kroner på budgettet i 2023.

Det er resultatet af regionens budgetaftale, der blev indgået af samtlige partier tirsdag.

Det samlede budget er på 30,5 milliarder kroner. Heraf får sundhedsområdet 94 procent, nemlig 28,7 milliarder kroner, og der tilføres i 2023 101 millioner kroner til regionens hospitaler.

- Vi har prioriteret at sende en stor del af råderummet ud på hospitalerne. Her er der stærkt brug for dem, for stadig flere borgere i Region Midtjylland har brug for sundhedsvæsenet, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.