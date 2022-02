Østjylland dominerer i kampen om at blive årets landsby

- Skulle vi være så heldige at komme gennem nåleøjet til den store pris, så skal pengene bruges på at samle de syv landsbyer, vi skal have nogle aktiviteter for at samle os yderligere. Det er jo hele projektet, at det er noget, vi er fælles omkring lyder det fra De 7 Dales formand, Jørgen Schytter til TV2 ØSTJYLLAND.