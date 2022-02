Farlig arbejdsplads fik strakspåbud - nu er det efterkommet

Byrådspolitikeren henviser til, at Bocenter Tranbjerg tilbage i 2017 fik et lignende påbud. Han er forarget over, at der endnu engang er kommet et påbud fra Arbejdstilsynet.

- Jeg er rystet over, at der er gået så lang tid, næsten fem år, hvor problemerne er de samme, og nu er det så slemt, at det giver strakspåbud, siger han.

Svære udfordringer

Mere præcist vil DF'eren have redegjort for problemerne, samt hvilke tiltag der er iværksat, og hvordan situationen er på kommunens øvrige bosteder.

- Når Arbejdstilsynet kan give sådan et påbud, så er det for mig tegn på, at man ikke har taget ordentlig hånd om problemerne, siger Jacob Søgaard Clausen.