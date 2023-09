Hårde anklager: Novos guldæg bliver tørret af på os

Hanne Roed mener, at Novo Nordisks nye præparat mod diabetes og overvægt, Ozempic, bærer en stor del af ansvaret for den pressede økonomi.

Aktuelt står regionen over for besparelser på 364 millioner kroner i 2024.

Region Midtjyllands hospitaler er presset på økonomi og kapacitet i en grad, hvor det på en række afdelinger kan være livstruende for patienterne.

Den kontante udmelding kommer på baggrund af regionens opråb sent onsdag aften.

- Regningen for de riges behandling for overvægt bliver tørret af på de fattiges behandling på hospitalerne.

Det kom på markedet i Danmark i december 2022, men er modsat Ozempic ikke tilskudsberettiget. Brugerne skal derfor selv betale for Wegovy.

Ozempic fungerer altså som en form for slankemiddel og blev også populært som sådan.

Hanne Roed mener også, at Ozempic er forbeholdt visse dele af befolkningen, da patienter selv skal betale for dele af behandlingen. Deraf citatet:

Ifølge næstformanden ville de fleste af regionens økonomiske kvaler forsvinde, hvis de ikke skulle bruge penge på tilskud og lægekonsultationer til patienter, der får ordineret Ozimpec, som er blevet meget populær, fordi den hjælper overvægtige med at tabe sig.

- Udfordringen er, at Novo Nordisk har lavet et guldæg, og det gør, at almindelige overvægtige får medicin, som vi skal stille til rådighed og følge dem, siger Hanne Roed.

Alene i 2023 har udgifterne til tilskudsmedicin 206 millioner kroner over budget, mens udgifter til praktiserende læger ligger 170 millioner kroner over budget.