Kuhnau slår alarm: Problemer kan være livstruende for patienter

Selv om overblikket over kapacitetsudfordringerne i Region Midtjylland er landet, kan regionsrådsformand Anders Kühnau (S) endnu ikke sige, hvilke områder der skal prioriteres.

- Vi kan ikke løse alle problemer på en gang, heller ikke selv om vi havde penge nok.

- Vi mangler personale mange steder, så det her er ikke løst i morgen. Men nu har vi et bedre grundlag for at gå ind og løse de kapacitetsmæssige udfordringer, som vi står med i sundhedsvæsnet i Region Midtjylland, siger han til Ritzau.

Udmeldingen fra regionsrådsformanden kommer, efter at en ny opgørelse viser, at hospitalerne i Region Midtjylland har alvorlige kapacitetsudfordringer inden for næsten alle behandlingsområder.

Flere afdelinger vurderer, at kapacitetsudfordringerne kan have "livstruende" konsekvenser for nogle patienter.

Anders Kühnau (S) mener ikke, at det er "nogens enestående ansvar", at det er gået så vidt med de kapacitetsmæssige udfordringer.

Løbet løbsk

Han peger på, at sundhedsvæsenet har været underprioriteret økonomisk i mange år.

Dog erkender han, at regionerne har ansvaret for at drive sundhedsvæsenet.

Han har bedt Region Midtjyllands direktion undersøge mulighederne for ansættelsesstop, stop for brug af vikarer og stop for aftaler om frivilligt ekstraarbejde for at lappe hullerne.

Kommer ansættelsesstop og stop for brug af vikarer ikke bare til at sætte en prop i uden at løse de problemer, der har hobet sig op?

- Der er ikke truffet nogen beslutninger om et ansættelsesstop, og hvis det skal indføres, skal det gøres på en måde hvor vi har mulighed for stadig at have personale nok på de afdelinger, hvor vi har kapacitetsmæssige udfordringer, og hvor det går ud over patienternes liv og førlighed.

- For vi har selvfølgelig en forpligtelse til og vil også gerne sikre, at patienterne får en ordentlig kvalitet i behandlingen. De områder kommer vi til at beskytte både nu og i fremtiden, siger han.

Kapacitetsopbygningen skal nu ske med ledelser og afdelinger og i kraft af de fem milliarder ekstra, som regeringen har afsat til sundhedsvæsenet over de kommende år, hvoraf nogle af pengene allerede er ved at blive udmøntet til kræftområdet.

Tilmed peger regionsrådsformanden på det nye budgetforlig for 2024, hvor der er reserveret 25 millioner kroner til kapacitetsopbygning og cirka 60 millioner kroner i en politisk prioriteringspulje.

/ritzau/