Nævn anbefaler at fjerne tilskud til populær medicin

Specifikt anbefaler rådet at fjerne tilskud til de såkaldte GLP-1-analoger. Det er det stof, der blandt andet markedsføres under navnet Ozempic.

- Når vi anbefaler at fjerne tilskuddet, er det for at sikre, at det offentliges udgifter til medicintilskud bliver brugt mest rationelt, lyder det videre.

- Flere patienter starter direkte på den medicin, som er dyrest, i stedet for at starte på den medicin, som de faglige eksperter anbefaler på lige fod, og som er billigere, siger Palle Mark Christensen, praktiserende læge og formand for Medicintilskudsnævnet, til DR.

Det betyder, at 87.000 patienter risikerer at miste deres tilskud, skriver mediet.

Sidste år var omkring 87.000 patienter i behandling med en GLP-1-analog med tilskud, skriver DR.

Danske Regioner forventer, at udgifterne til tilskud til Ozempic i år vil ende på omkring 1,1 milliard kroner.

Behandlingen med Ozempic koster cirka 17.000 kroner om året per patient. Det billigere alternativ, de såkaldte SGLT2-hæmmere, koster cirka 5500 kroner om året.

Det oplyser Medicintilskudsnævnet til DR.

87.000 i farezonen

Forskningschef i Diabetesforeningen Tanja Thybo oplyser i et skriftligt svar til Ritzau, at hvis tilskuddet falder bort, kan det risikere at forværre behandlingen for mange med diabetes:

- 87.000 mennesker med diabetes risikerer at skulle igennem en række medicinskift for at få den rette behandling. Det kan betyde, at deres diabetes vil være mindre velbehandlet i den periode, hvor den anden medicin skal testes.

Derfor er Diabetesforeningens holdning, at man tager kampen uden at inddrage eksisterende brugere af midlet.

- Vi ser til gengæld åbent på at lægge kravet om afprøvning af forskellig medicin nedover nye patienter, skriver Tanja Thybo.