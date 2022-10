Dobbelt så mange operationer på privathospitaler: - De 'tungeste' patienter venter længst

- De offentlige sygehuse bløder personale og penge.

Sådan beskriver Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, situationen på de danske hospitaler.

Baggrunden skal findes i, at der bliver brugt flere og flere penge på at få foretaget operationer på privathospitaler for at nedbringe lange ventelister.