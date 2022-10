Eskild ligger søvnløs over inflationen - foreslår mere SU til studerende

Et dilemma

Dilemmaet for ham og andre unge studerende ligger i, om man vil "ofre" tid fra studiet på at arbejde og dermed tjene penge til de stigende udgifter. Ifølge Eskild Fur Øhrberg vil det forværre det mentale helbred for de studerende, hvis man bliver tvunget til at tage et arbejde, ligesom det ifølge den 23-årige vil gå hårdt ud over læsning og pensum.



- Det kan også være problematisk for studerende med børn, som har endnu en tyngde på skuldrene, siger han.

Hvis I fik mere i SU, kunne man så ikke forestille sig, at højere SU vil ryge i det hul, som hedder byture, besøg i kantinen og "luksusvarer" i stedet for husleje og madvarer?

- Det er jo spørgsmålet om "den forkælede studerende". Men sådan et borgerforslag her kan bruges som en slags lønsamtale. Vi kan ikke gå til en lønsamtale, som mange i erhvervslivet har mulighed for. Det har vi ikke. Men investerer man i noget, så bliver det bedre , siger Eskild Fur Øhrberg.