Derfor kan du opleve lang ventetid på en vaccinetid

Ifølge Ole Thomsen, der er koncerndirektør i Region Midtjylland, skal forklaringen findes i, at der bliver lagt nye tider ud til vaccine én gang om ugen, nemlig hver onsdag.

- Der ved vi, hvor mange vacciner vi har i den kommende uge, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Tålmodige kan bestille tid onsdag

Vil man gerne have gode chancer for at få en vaccinetid indenfor en overskuelig fremtid, kan det derfor være en god idé at booke om onsdagen.

- Onsdag er den bedste dag, fordi der er flest tider. Hvis man har god tid, er onsdag et godt tidspunkt at gå ind og kigge, men der kan så omvendt opstå lang ventetid på at komme ind på siden, siger Ole Thomsen.